Nepal inicia celebrações do ano novo com festival de Bisket

Katmandu – A comunidade newar do Nepal iniciou nesta terça-feira as celebrações prévias à chegada do ano novo nepalês em 14 de abril com o festival hindu de Bisket, durante o qual milhares de pessoas participam empurrando um carro gigante com deuses.

Durante os oito dias de duração do festival, dois grupos de devotos empurram o carro em forma de templo em direções opostas, no qual estão a deusa Bhadrakali e o deus Bhairab, que simbolizam a terra e o céu respectivamente e cuja união representa a Terra.

As principais celebrações acontecem em Bhaktapur, cidade a cerca de 15 quilômetros de Katmandu e onde é mais representativa a comunidade newar, que no Nepal representa 5,48% de seus 22,7 milhões de habitantes, segundo o censo de 2011.

“A peregrinação representa prosseguir com a nossa cultura de vários séculos e, por outro lado, nos dá a oportunidade de nos encontrar com nossos familiares”, explicou à Agência Efe Anita Prajapati, de Bhaktapur.

Para evitar momentos de tensão entre os dois grupos, a polícia desdobrou cerca de 350 agentes para evitar enfrentamentos.

Entre os momentos mais importantes do festival Bisket também destaca-se a celebração de 13 de abril, o dia prévio ao ano novo, quando os devotos levantam uma viga de madeira que representa o “lingam” de Shiva, uma recriações simbólica do genital do deus, e derrubam no dia seguinte para dar as boas-vindas ao ano novo.

Além disso, no dia 15 também existe a tradição entre os crentes de perfurar a língua com longas agulhas para erradicar os poderes malignos.