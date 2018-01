Neil Diamond anuncia aposentadoria por Mal de Parkinson

Los Angeles/Washington – O cantor americano Neil Diamond, de 76 anos, anunciou nesta terça-feira sua retirada dos palcos após ter sido diagnosticado recentemente com Mal de Parkinson, informou o próprio artista através de seu site oficial.

“Com grande reticência e decepção anúncio a minha retirada dos palcos”, disse Diamond, que completará 77 anos na quarta-feira.

“Planejo continuar escrevendo, gravando e fazendo outros projetos durante muito tempo”, escreveu o músico.

“Quero agradecer ao meu leal e devoto público de todo o mundo. Sempre terão o meu agradecimento por vosso ânimo e apoio. Esta viagem foi tão boa, tão boa, tão boa… graças a vocês”, manifestou o ícone, que vendeu mais de 130 milhões de discos no mundo todo.

Como consequência desta decisão, Diamond cancelou as últimas datas de seu turnê pelo seu 50° aniversário como artista, que devia levá-lo em março à Austrália e Nova Zelândia.

Diamond, que receberá um prêmio honorífico na 60ª edição do Grammy, é um dos artistas com mais vendas da história, entrou em 1984 no Hall da Fama dos Compositores e em 2011 no Hall da Fama do Rock and Roll.