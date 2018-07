Nego do Borel é criticado por beijar homem em novo clipe

São Paulo – O cantor Nego do Borel está sendo criticado por conta de seu novo clipe, Me Solta, lançado na segunda-feira, 9. No vídeo, Nego aparece utilizando salto alto e bolsa, além de trejeitos afeminados. Em determinado momento, ele chega a beijar um outro homem.

Diversos internautas, porém, criticaram a atitude do cantor, acusando-o de ter sido ‘oportunista’ com a comunidade LGBT sem fazer parte dela.

“Não me sinto representado numa imagem distorcida de gay caricato. Entretenimento para hétero achar graça, me poupe”, comentou um usuário. “Nesse clipe ele só fez o que a maioria dos homofóbicos adora fazer com os gays: chacota”, criticou outro.

Alguns chegaram a defendê-lo, pedindo que seja deixado “em paz”. Leo Dias, apresentador do Fofocalizando, foi um dos que defenderam o funkeiro. “Parabéns pela audácia. Tem que ser muito macho para beijar na boca de um homem. […] Clipe f***, música f***, você fugiu do óbvio, parabéns. Tá voltando às origens, gostei dessa batida rápida”, postou em seu Instagram.