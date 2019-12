Natal: dicas e truques de decoração para a mesa de jantar

Passado o mês de outubro, as lojas já começam a encher suas prateleiras com artigos de Natal. OS vendedores sabem que muitos de seus clientes logo ficam animados para decorar a casa para as festividades de fim de ano.

Esta é uma tarefa bastante divertida e que reflete os sentimentos de afeto e de carinho que representam este período. E, de algum modo, isto também é refletido na mesa de jantar.

MeyerCortez Arquitetura & Design MeyerCortez Arquitetura & Design

O significado da ceia nas festas de Natal

Um dos detalhes mais importantes da decoração de festa de Natal é a mesa da ceia. Sua ornamentação deve ser muito bonita e acolhedora, incentivando as pessoas a conversarem e tocando os seus corações.

É costume de alguns, então, às vésperas da Noite de Natal, já deixar tudo preparado para a montagem da decoração natalina sobre a mesa de jantar.

Rosani Gomes Rosani Gomes

Estilos e cores

A decoração natalina tradicional pede uma mesa bem colorida. As cores mais tradicionais para esta festa é o verde e o vermelho. Mas é possível brincar também com os dourados e os prateados para criar um cenário ainda mais sofisticado.

Uma aposta elegante é somar itens amadeirados ao conjunto; amarelos, para um visual mais claro e iluminado; e laranjas, combinando com o clima tropical brasileiro.

Revista Viva Decora Revista Viva Decora

Centros de mesa

Uma mesa de Natal não é uma mesa de Natal sem uma linda decoração de centro de mesa. Muita gente ignora este detalhe, pois considera que neste local devam ser colocadas apenas as travessas com as refeições preparadas – em especial o peru.

Contudo, fica mais charmoso deixar tudo isso sobre uma bancada de apoio, como um balcão buffet, e, então, o centro da mesa de jantar livre para uma decoração.

Para isto, pode-se criar algo bem especial e personalizado. Por exemplo, espalhar sobre a mesa bolinhas de Natal em cores diferentes – ou agrupá-las dentro de peças em vidro.

Outros enfeites, como estrelas e luzes pisca-pisca, é uma ideia. E podem-se incluir também castiçais e velas – símbolos da data – em diferentes modelos e tamanhos. Isto daria uma sensação mais aconchegante ao ambiente.

Revista Viva Decora Revista Viva Decora

Mesa de Natal também combina com arranjos de flores. Existem várias espécies que remetem a esta época do ano.

A poinsétia é a mais utilizada em decorações natalinas; depois as rosas e as gérberas vermelhas. No meio destas podem ser colocados ramos, pinhas e galhos secos. E tudo isto pode ser organizado em diferentes alturas – criando certo movimento – dentro de vasos de vidro ou vasos temáticos estampados.

Talheres e guardanapos

Muita gente não tem pratos e taças muito sofisticados ou coloridos e por isto preferem inovar na decoração da mesa da ceia de Natal apostando em itens menores.

Um exemplo é quando investem em talheres e guardanapos para deixar o cenário com um astral mais elevado. Aliás, este conjunto pode ser adornado com laços, fitas e gravetos – como de alecrim, que é um tempero símbolo de alegria e esperança.

Revista Viva Decora Revista Viva Decora

Coberturas de mesa e louças

E para completar a decoração desta festa não poderia ficar de fora da nossa lista itens como toalhas e pratos.

Para cobrir a mesa, pode-se usar uma peça maior e mais tradicional em tecido com estampa natalina – talvez poliéster, que é mais fácil de ser limpo. Ou placas menores tipo sousplet – em MDF ou crochê – em cores como vermelho, branco e verde. O bom que qualquer uma destas opções pode ser reutilizada no ano seguinte!

Revista Viva Decora Revista Viva Decora

Toalhas ou sousplats neutros ajudam a destacar um serviço de mesa diferenciado, com acabamento metalizado, mais escuro ou colorido intenso. Já um jogo de porcelana branca, por exemplo, pode ser utilizada a vida toda, em várias ocasiões e sem sair de moda – sendo atemporais. Portanto, em sua casa, a decisão fica por sua conta! Defina qual o toque de glamour que quer colocar sobre a mesa!

Quanto aos copos, falando mais especificamente, são peças bem marcantes numa mesa de ceia de Natal. Eles podem aparecer em muitos designs, formatos e alturas diferentes, sendo destinados para águas, vinhos, espumantes, refrigerantes e mais.

É importante escolher os modelos que combinem com a decoração e que fiquem bem entre a disposição de pratos, talheres, arranjos e mais.

O segredo para compor uma linda decoração para a mesa de ceia de Natal é não exagerar na quantidade de elementos. Vai chegar o momento que você vai desejar colocar mais enfeites lindos! Mas o ideal é evitar os excessos – lembrando sempre que “menos é mais” – e testar as combinações até encontrar o equilíbrio entre os elementos.

Essas dicas de como decorar a mesa de jantar no natal foram criadas pela equipe Viva Decora.