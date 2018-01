“Não vou deixar de gostar da vida”, diz a atriz Laura Cardoso

Aos 90 anos, Laura Cardoso afirma que jamais vai deixar de gostar da vida. A atriz de O Outro Lado do Paraíso concedeu entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube e falou sobre sua vida e carreira.

“Eu não vou parar de gostar de viver nem f***”, respondeu a uma provocação da apresentadora. Ela disse que é muito focada em sua vida profissional e que o trabalho lhe preenche.

Laura também relembrou sobre um momento de sua carreira em que deu uma bronca em uma diretora que lhe cortou durante uma cena porque queria dar close no rosto de outra menina: “Eu falei: ‘A cena sou eu, a atriz sou eu. Estudei para essa cena e você vai cortar em mim. Você vai começar e parar na minha cena’. A diretora concordou comigo.”

Laura ainda se mostrou contra o glamour da profissão e opinou sobre o deslumbramento dos novos atores. “Eu acho que o verdadeiro ator não cai nessa esparrela. O que tem consciência da sua profissão, do trabalho do outro, do trabalho do colega, não cai nessa”, disse.

A atriz ainda revelou que não veria problema em interpretar personagens homossexuais e defendeu suas amigas Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg. “Faria na maior tranquilidade e respeito todos os segmentos do ser humano, se ele quer ser isto ou aquilo se ele quer amar o homem ou a mulher. O ser humano é sagrado”, falou.