Não vai ao Lollapalooza? Veja como assistir aos shows na TV e internet

São Paulo – A sétima e maior edição do Lollapalooza no Brasil começa nesta sexta (23) e se estende até domingo (25). Com praticamente todos os ingressos esgotados, quem ficou de fora pode assistir às apresentações tanto pela TV, quanto pela internet.

Neste ano, os shows de grandes artistas como Red Hot Chilli Peppers, LCD SoundSystem, Pearl Jam, Imagine Dragons, Lana Del Rey e The Killers compõem o lineup do festival.

Confira as melhores opções para não perder nenhum dos shows!

Canais pagos

O Multishow e o Bis farão as transmissões oficiais do festival. Durante os três dias de festa, a programação em ambos os canais começa às 13h30.

Nesta sexta-feira, a última apresentação encerra às 23h. No sábado, o Multishow optou por deixar de fora o show do Pearl Jam, mas no Bis a programação segue até às 23h. No domingo, as emissoras encerram a transmissão uma 22h30 (Multishow) e a outra 22h15 (Bis).

Quem não estiver em casa também pode assistir aos shows pelos aplicativos Multishow Play e Bis Play. Para isso, no entanto, é necessário ser assinante dos canais.

TV aberta

A Globo é a única emissora aberta que dedica parte de sua programação ao Lollapalooza. Com apresentação de MariMoon, a cobertura acontece durante a madrugada.

Internet

Neste ano, a cobertura online do Multishow faz uma ofensiva com influenciadores digitais. No YouTube, três lives simultâneas com Didi Effe, Gabbie Fadel e Karen Bachini estarão disponíveis das 19h às 21h, no canal “Música Multishow“.

Maju Trindade, Maicon Santini e Bruno Bock fazem a correspondência para a TV e para a internet diretamente do Autódromo de Interlagos. Eles trazem entrevistas e brincadeiras com o público do festival.

Os canais “Põe na Roda“, de Pedro HMC, e “Mas Poxa Vida“, de PC Siqueira, também comentam o festival.