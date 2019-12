Não tem mala para viajar? Alugue uma

Recém-lançada, a marca Além desenvolveu uma linha de malas feitas de policarbonato e que dispõem de rodas duplas de giro 360º com a tecnologia “silent run”.

Disponíveis em três cores, são dotadas de sistema de compressão, bags de emergência e roupa suja e, no caso da mala que pode ser levada na cabine, um power bank removível para carregar gadgets como smartphones e tablets.

As duas malas que precisam ser despachadas custam R$ 1.499,00, a média, e R$ 1.699, a grande. A que pode ser levada dentro da cabine dos aviões sai por R$ 1.299.

Idealizada por Arthur Blaj, fundador da marca LIVO, e Luiza Terpins, a grife promete desenvolver outros acessórios de viagem – ela também dispõe de um guia de turismo online, disponível em http://www.alem.com.br/guia.

Arthur Blaj e Luiza Terpins, da Além Arthur Blaj e Luiza Terpins, da Além

De olho nos viajantes bissextos, e naqueles que a cada hora precisam carregar uma quantidade diferente de roupas, a Além anunciou um serviço de aluguel de malas, ainda em fase de testes.

“Parte do nosso público-alvo já é adepta de serviços de economia compartilhada em vários setores”, diz Blaj. “O usuário do serviço poderá viajar com produtos premium por um valor acessível sem precisar se preocupar com manutenção ou em achar espaço para guardá-los”.

As malas da marca podem ser adquiridas no e-commerce alem.com.br ou na flagship store, que fica na Rua Mateus Grou, 132, em Pinheiros, São Paulo.