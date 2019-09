Na Semana de Moda de Milão, o novo amanhecer da marca italiana Fendi

Com o brilho do sol ao amanhecer começou nesta quinta-feira o desfile da marca italiana Fendi, iniciando o terceiro dia da Semana de Moda de Milão.

A coleção feminina para primavera-verão 2020 foi toda criada pela estilista Silvia Venturini Fendi após a morte de Karl Lagerfeld em fevereiro, o que representa um novo início para a marca romana.

“A emoção continua sendo forte, é minha primeira coleção feminina sem Karl. Ele era parte da Fendi, trabalhou 54 anos conosco, isso é muito importante”, disse a estilista após o desfile.

A colaboração de Lagerfeld com a Fendi começou em 1965, um recorde de longevidade na história da moda.

“Esse amanhecer tão ensolarado é a ideia de um novo dia que começa, de novas páginas por escrever, mas também é o entusiasmo de um dia de verão”, disse Silvia Venturini Fendi.

A paleta de cores da coleção é brilhante, luminosa, solar. A matéria-prima é natural e inclui algodão orgânico, além de misturas com esponjas e peles.

Os looks são inspirados nos anos 60 e a trilha sonora é o musical “Hair”, a ópera beat sobre a cultura hippie que fala de deixar o sol entrar em nossas vidas.

Em meio ao ritmo de “Aquarius” as modelos desfilaram colares grandes, estampas florais também grandes, camisas de malha grossa e acolchoada. Esse caleidoscópio de texturas foi combinado com os códigos e a arte da famosa marca no uso de pele e couro.

“Os ensinamentos de Lagerfeld entraram em nossos corações, toda a família aprendeu a trabalhar com ele, mas também nos ensinou a criar sem ele, como sempre fizeram os grandes mestres, para que continuemos felizes o nosso caminho”, disse em entrevista à AFP Serge Brunschwig, presidente e diretor geral da Fendi.