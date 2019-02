Na estreia, “50 Tons de Cinza” leva 500 mil ao cinema

1. Agenda de Fevereiro zoom_out_map 1/16 (Divulgação) São Paulo – No mês do Oscar , a programação do cinema está recheada de grandes produções. Vários filmes indicados ao maior prêmio da indústria cinematográfica mundial estreiam neste mês, como “Sniper Americano”, “Selma” e “O Jogo da Imitação”. No entanto, a agenda também inclui outros longas-metragens, entre eles “Cinquenta tons de cinza”, que promete esquentar as sessões. Confira nas imagens este e os outros títulos previstos para fevereiro.

2. Selma – Uma luta pela igualdade – 5 de fevereiro zoom_out_map 2/16 Indicado ao Oscar de melhor filme e melhor canção (“Glory”), o longa-metragem conta parte da vida do pastor e ativista Martin Luther King, Jr (David Oyelowo) na luta pelos direitos dos negros, em particular a marcha pacífica entre as cidades de Selma e Montgomery, no estado do Alabama, na década de 1960. A estreia está marcada para 5 de fevereiro. “Selma – Uma luta pela igualdade” (“Selma”)

Direção: Ava DuVernay

Duração: 122 minutos

Gênero: Biografia, drama

Elenco: David Oyelowo, Tom Wilkinson, Tim Roth, Carmen Ejogo

3. O jogo da imitação – 5 de fevereiro zoom_out_map 3/16 “O Jogo da Imitação” conta a história real de Alan Turing, um criptoanalista inglês considerado o pai da computação moderna. Na tentativa de decifrar códigos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, ele vive uma tensa corrida contra o tempo, enquanto também se esforça para guardar seus segredos mais íntimos. O filme foi indicado a 8 prêmios do Oscar, incluindo melhor filme e diretor, e estreia no dia 5 de fevereiro. “O jogo da imitação” (“The imitation game”)

Direção: Morten Tyldum

Duração: 114 minutos

Gênero: Biografia, drama

Elenco: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong

4. O destino de Júpiter – 5 de fevereiro zoom_out_map 4/16 O longa-metragem conta a história de Jupiter Jones (Mila Kunis), uma empregada doméstica que, um dia, recebe a visita de Caine, um ex-militar alterado geneticamente cuja missão é protegê-la. Por meio dele, a jovem descobre que, na verdade, é descendente de uma nobre família de outro planeta e que em breve ela poderá se tornar a Rainha do Universo. Mas essa posição está ameaçada por outra pessoa que deseja seu poder. O filme estreia em 5 de fevereiro. “O destino de Júpiter” (“Jupiter Ascending”)

Direção: Andy Wachowski, Lana Wachowski

Duração: 127 minutos

Gênero: Ficção científica

Elenco: Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne

5. James Brown – 5 de fevereiro zoom_out_map 5/16 O filme “James Brown” conta a trajetória do cantor, dançarino e compositor James Brown, desde sua infância até o alcance da fama, com hits como "Sex Machine", "Papa's got a brand new bag" e "I feel good". A estreia acontece no dia 5 de fevereiro. “James Brown” (“Get on up”)

Direção: Tate Taylor

Duração: 139 minutos

Gênero: Biografia, drama, musical

Elenco: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Viola Davis, Dan Aykroyd

6. Dois dias, uma noite – 5 de fevereiro zoom_out_map 6/16 “Dois dias, uma noite” chega aos cinemas no dia 5 de fevereiro e conta a história de Sandra (Marion Cotillard), uma mulher que acaba de ser demitida do emprego para que seus colegas ganhem o bônus do qual não desejam abrir mão. Desamparada, ela descobre que alguns funcionários que votaram a favor de sua demissão foram convencidos por outros a fazê-lo. Ela, então, decide falar com eles no final de semana, para tentar resgatar seu trabalho. O longa recebeu indicação ao Oscar de melhor atriz, para Marion. “Dois dias, uma noite” (“Deux jours, une nuit”)

Direção: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Duração: 95 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine Salée, Baptiste Sornin

7. Corações de ferro – 5 de fevereiro zoom_out_map 7/16 O cenário do filme “Corações de ferro”, que estreia no dia 5 de fevereiro, é a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, um grupo de cinco soldados americanos tenta matar nazistas, apesar do efetivo reduzido e das armas em menor quantidade. A equipe é liderada pelo sargento Wardaddy (Brad Pitt), que também tenta ensinar ao jovem Norman (Logan Lerman) como lutar. “Corações de ferro” (“Fury”)

Direção: David Ayer

Duração: 134 minutos

Gênero: Drama, guerra

Elenco: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña

8. O duplo – 12 de fevereiro zoom_out_map 8/16 Baseado no romance de Fiódor Dostoiévski, “O duplo” conta a história de Simon (Jesse Eisenberg), um estranho e tímido jovem que passa a ser atormentado pelo fato de que seu novo colega de trabalho é idêntico a si mesmo. Diante das impressionantes semelhanças físicas, ele começa a achar que seu sósia quer roubar sua vida e a mulher que ama. “O duplo” (“The double”)

Direção: Richard Ayoade

Duração: 93 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska , Wallace Shawn, Noah Taylor

9. Cinquenta tons de cinza – 12 de fevereiro zoom_out_map 9/16 Baseado na história escrita por E. L. James, o filme apresenta Anastasia Steele (Dakota Johnson), uma jovem e inocente estudante de literatura que precisa entrevistar o poderoso Christian Grey (Jamie Dornan). A partir daí, os dois se envolvem em uma complexa relação de amor, sexo e submissão. A estreia será no dia 12 deste mês. “Cinquenta tons de cinza” (“Fifty Shades of Grey”)

Direção: Sam Taylor-Johnson

Gênero: Drama, erótico

Elenco: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle, Luke Grimes

10. Sniper Americano – 19 de fevereiro zoom_out_map 10/16 O filme “Sniper Americano” estreia no dia 19 de fevereiro e foi indicado a 6 prêmios no Oscar, incluindo o de melhor filme. O longa-metragem conta a história real de Chris Kyle (Bradley Cooper), um atirador de elite dos Estados Unidos que, em cerca de 10 anos, matou mais de 150 pessoas, tornando-se o mais letal sniper na história militar do país. “Sniper Americano” (“American Sniper”)

Direção: Clint Eastwood

Duração: 132 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner, Jake McDorman

11. Um santo vizinho – 19 de fevereiro zoom_out_map 11/16 Com estreia marcada para 19 de fevereiro, “Um santo vizinho” apresenta Maggie (Melissa McCarthy), uma enfermeira recém-divorciada e mãe de Oliver (Jaeden Lieberher ), um garoto de 12 anos. Após se mudar para uma nova casa, ela precisa de alguém que cuide de seu filho enquanto trabalha. É nesse momento que seu estranho vizinho St. Vincent De Van Nuys (Bill Murray) se oferece para tomar conta de Oliver. Apesar de relutar um pouco, ela acaba aceitando a ajuda e uma profunda amizade vai surgir entre o garoto e o homem. “Um santo vizinho” (“St. Vincent”)

Direção: Theodore Melfi

Duração: 103 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Bill Murray, Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher, Naomi Watts

12. O ano mais violento – 19 de fevereiro zoom_out_map 12/16 Com estreia prevista para 19 de fevereiro, o filme “O ano mais violento” se passa na cidade de Nova York, em 1981. Naquele ano, o imigrante Abel Morales (Oscar Isaac) e sua esposa, Anna (Jessica Chastain), se esforçam para levar uma boa vida e fazer o negócio da família crescer, mas são obrigados a enfrentar os desafios impostos pela violência e pela corrupção locais. “O ano mais violento” (“A most violent year”)

Direção: J. C. Chandor

Duração: 125 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo, Albert Brooks

13. Sem direito a resgate – 26 de fevereiro zoom_out_map 13/16 Em “Sem direito a resgate”, que estreia no dia 26, os bandidos Ordell (Mos Def) e Louis (John Hawkes) decidem sequestrar Mickey Dawson (Jennifer Aniston), esposa de um homem muito rico (Tim Robbins), e pedem 1 milhão de dólares de resgate. O que eles não esperavam é que o casal estava em processo de divórcio e o marido não tem interesse em pagar pela liberdade da esposa. “Sem direito a resgate” (“Life of crime”)

Direção: Daniel Schechter

Duração: 98 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Jennifer Aniston, Yasiin Bey, Isla Fisher, Mos Def, John Hawkes, Tim Robbins

14. Tinker Bell e o Monstro da Terra do Nunca - 26 de fevereiro zoom_out_map 14/16 Nessa nova aventura mágica, que estreia no dia 26 de fevereiro, a fada Fawn se torna amiga de um enorme monstro, mas essa relação gera medo e desconfiança de Tinker Bell e suas amigas, preocupadas com a segurança de sua cidade. Elas, então, irão tentar combater esse novo vilão. “Tinker Bell e o Monstro da Terra do Nunca” (“Legend of the Neverbeast”)

Direção: Steve Loter

Gênero: Animação

Elenco: Mae Whitman, Ginnifer Goodwin, Lucy Liu