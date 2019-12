Na CCXP, Warner Bros anuncia Space Jam 2, Tom e Jerry e Invocação do Mal 3

A Warner Bros fechou a última noite da CCXP 2019, maior evento de cultura do pop do mundo em público, com novidades que foram de Scooby Doo a Tenet, um filme de Christopher Nolan sobre espionagem. O painel das novidades antecedeu o de Mulher-Maravilha 1984, último da CCXP.

Confira abaixo os títulos e a data de lançamento de cada um: