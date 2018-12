Músicas de Natal: 8 canções e 5 playlists para festejar o dia 25

Nos preparativos para o dia 25 de dezembro um dos itens essenciais é uma boa música para embalar a noite de Natal e para aguardar enquanto ela não chega. De versões clássicas, como as gravadas por Mariah Carey e Michael Bublé, até as regravações de Justin Bieber e Zooey Deschanel, selecionamos 8 canções e 5 playlists para não faltar música neste fim de ano.

All I Want for Christmas is You

O clássico gravado por Mariah Carey em 1994 já ganhou várias regravações ao longo dos anos e não pode faltar em uma playlist natalina. Para quem quer uma versão mais animada, a indicação é a faixa gravada pela atriz Amber Riley, da série Glee, da Fox. Já para quem prefere um clima melancólico, a escolha é o cover do cantor canadense Michael Bublé.

Mariah Carey

Michael Bublé

Então é Natal

Na lista das música natalinas do Brasil, uma das mais conhecidas é o clássico de John Lennon gravado em português por Simone em 1995. A cantora embala o clima nostálgico de fim de ano no famoso verso “Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez”.

Simone

John Lennon

Jingle Bell Rock

A primeira gravação dessa música foi feita Bobby Helms em 1957, mas ao longo dos anos, ela ficou famosa na voz de outros artistas, como a cantora teen Hilary Duff. A canção é uma das partes mais memoráveis do filme “Meninas Malvadas”, estrelado por Rachel Mcadams e Lindsay Lohan. Na versão para o filme, Lindsay é quem canta parte da música.

Hilary Duff

Meninas Malvadas

Noite Feliz

O primeiro registro da canção original é de 1818, na Áustria. Já no Brasil, a cantora Patrícia Marx cantou a versão em português pela primeira vez no especial de Natal da Xuxa, em 1989. Outros cantores brasileiros também regravaram a música, com destaque para a cantada pelos irmãos Sandy & Júnior e pelo tio e pai da dupla Chitãozinho & Xororó.

Sandy & Júnior

Last Christmas

Da dupla britânica Wham! em 1984, Last Christmas se tornou um clássico natalino e foi regravada por diversos artistas do mundo todo. Uma das versões mais conhecidas é a da cantora Ashley Tisdale, que se apresentou com a canção na festa de Natal “Xtmas on Rockefeller Center”, em Nova York, em 2007.

Ashley Tisdale

Bate o sino

A versão abrasileirada do clássico Jingle Bells, de 1857, faz parte das músicas natalinas infantis do País. Além de ter sido gravada pela cantora Simone, a canção também é cantada por diversos grupos de música direcionados às crianças.

Coleção Miau

Santa Claus Is Coming to Town

Com uma letra que diz para as crianças tomarem cuidado e se comportarem porque o Papai Noel está chegando, a canção foi escrita em 1934 e ganhou várias versões. Uma das mais famosas é a do tenor italiano Andrea Bocelli. Já quem gosta de um ritmo mais animado, pode escolher a regravação do cantor canadense Justin Bieber, de 2011.

Andrea Bocelli

Justin Bieber

What Are You Doing New Year’s Eve?

Em meio às músicas de Natal, esta canção de Ano Novo também aparece como uma das clássicas para o fim de ano. Imortalizada na voz de Ella Fitzgerald, “What Are You Doing New Year’s Eve?” também foi regravada por outros cantores e até atores. Um dos destaques é a versão de Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, o casal protagonista do filme “500 dias com ela”, de 2009.

Ella Fitzgerald

Joseph Gordon-Levitt

Playlists natalinas

Para quem não quer montar a sua própria playlist, mas ainda deseja embalar o dia 25 de dezembro com clássicos ,garimpamos abaixo 5 dicas de playlists natalinas. Elas podem ser encontradas no YouTube ou em serviços de streaming, como Spotify e Deezer.

Hora da Ceia

Criada pela Universal Music Brasil, são 2 horas e 31 minutos de músicas natalinas que vão de regravações feitas por Eric Clapton e Norah Jones a Jessie J e Gwen Stefani.

spotify

Instrumental Christmas Music: Christmas Piano Music & Tradicional Christmas Songs

instrumental

Músicas de Natal em Português

18 músicas natalinas em português compõem essa playlist. Clássicos como o “Bate o sino” e “Então é Natal” estão na lista, que tem quase duas horas de duração.

Em português

Natal Acústico

As versões acústicas das músicas de Natal mais conhecidas estão nesta playlist criada pelo Spotify.

Spotify acústicas

Spotify alegres

Quem gosta de uma noite de Natal mais animada vai adorar esta playlist. Com uma hora de duração, tem versões cantadas por vários artistas, nacionais e internacionais, de Michel Teló a Mariah Carey.