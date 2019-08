Musical de David Bowie, Jardim Suspenso e outras dicas culturais

Lazarus

O espetáculo marca a estreia de um novo palco paulistano, o Teatro Unimed, situado num edifício comercial atrás do Conjunto Nacional. Criado pelo dramaturgo irlandês Enda Walsh e David Bowie, o musical é inspirado no romance de ficção científica “O Homem que Caiu na Terra”. Escrito por Walter Travis em 1963, e levado ao cinema em 1976, com Bowie no papel principal, acompanha vida de Thomas Newton, um alienígena radicado na Terra disfarçado de humano.

Com direção de Felipe Hirsch, a versão brasileira tem no elenco o ator global Jesuíta Barbosa e Bruna Guerin, veterana no gênero, entre outros nomes. Diversos hits do cantor britânico, como Heroes, Life on Mars e Absolute Beginners, além de faixas recentes, a exemplo de Lazarus e Killing a Little Time, fazem parte da trilha sonora. Por obrigação contratual, e também graças ao bom senso, todas serão interpretadas em inglês. Ingressos a partir de R$ 40. Onde: Teatro Unimed, Alameda Santos, 2159, Jardim Paulista, São Paulo. Até 29 de setembro.

The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia, 3ª temporada

Tem um quê de “Black Mirror” o seriado baseado no romance da escritora canadense Margaret Atwood. Assim como os episódios da primeira série, “The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia” está ambientada num presente completamente distinto do nosso. Mas não faltam assustadoras coincidências, que sugerem que diversos valores que norteiam nossa civilização podem estar por um fio.

Nas duas primeiras temporadas, June, vivida por Elisabeth Moss, faz o possível para sobreviver no estado cristão totalitário em que os Estados Unidos se transformaram. Nele, mulheres férteis como ela, cada vez mais raras, são escravizadas com o intuito de parir os filhos das classes que se mantém no poder.

Depois de quase fugir para o Canadá com a filha – e enfrentar os mais ultrajantes obstáculos e violências que se pode imaginar -, a protagonista vai passar por uma radicalização e abraçar a resistência na nova temporada. Onde assistir: Paramount Channel, a partir de 18 de agosto

Jardim Suspenso, Irmãos Campana

Principais nomes do design brasileiro contemporâneo, os Irmãos Campana comemoram os 35 anos de carreira com uma instalação na icônica Casa de Vidro, projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi, mais conhecida pelo Masp e o Sesc Pompeia. Para dialogar com a arquitetura da italiana, a dupla gastou oitenta fardos de piaçava para cobrir as dez colunas que sustentam o imóvel.

Criadas pelos irmãos em ferro nos anos 1980, as cadeiras que fizeram parte da mostra “Desconfortáveis” também são homenageadas na mostra. Serão vendidas 100 miniaturas dos móveis, por R$ 950 cada uma. Em dimensões normais, uma peça do tipo custa cerca de US$ 20 mil. Ingressos a R$ 30. Onde: Casa de Vidro, Rua General Almério de Moura, 200, Vila Tramontano, São Paulo, (11) 3744-9902. Até 20 de setembro.

7ª edição do Mondial de la Bière Rio

São 17 mil metros quadrados ocupados por mais de 100 cervejarias nacionais e internacionais, comprometidas a oferecer seus melhores rótulos, e mais de 25 food trucks, para ninguém trançar as pernas. Aos visitantes são entregues copos de vidro com duas marcações, de 100 ml e 200 ml, já que a ideia é degustar as cervejas e não beber como se não houvesse amanhã.

Criado no Canadá há 25 anos, Mondial de la Bière chegou ao Rio de Janeiro em 2013 e em São Paulo no ano passado. Da última edição paulistana participaram mais de 80 cervejarias, que ofereceram 600 rótulos durante os quatro dias do evento.

Termômetro da força das cervejas artesanais no Brasil, o Mondial de la Bière Rio terá pela primeira vez uma área reservada para outros produtos artesanais, a Mondial Craft Village, no qual será possível degustar, por exemplo, destilados, kombucha, café e queijos.

Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 120. De 4 a 8 de setembro. No dia 8 ocorre das 12h às 21h; dia 7 das 14h à 0h e nos demais dias das 16h à 0h. Onde: Píer Mauá, Armazéns 2, 3 e 4, Av. Rodrigues Alves, n° 10, Saúde, Rio de Janeiro. mondialdelabiererio.com