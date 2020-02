Museu do Cinema abre este ano em Los Angeles com homenagem a Kirk Douglas

São Paulo — Após uma longa espera, o Museu do Cinema de Los Angeles abrirá suas portas este ano e incluirá uma homenagem ao recém-falecido Kirk Douglas – anunciou a Academia dos Oscars, que conduz o projeto.

A ideia de um museu dedicado à Sétima Arte levou quase um século para sair do papel. Com previsão de inauguração para 2017, a obra do prédio planejado pelo arquiteto italiano Renzo Piano foi sofrendo um atraso após o outro.

Na véspera da 92ª edição do Oscar, a Academia organizou na sexta-feira (7) uma visita da imprensa ao local. A instituição não ficará em Hollywood, e sim alguns poucos quilômetros mais ao sul.

Uma gigantesca esfera de vidro, aço e concreto parece flutuar sobre o chão para encarnar “a magia do cinema” e se conecta por passarelas ao edifício principal.

Segundo seus idealizadores, a missão do museu é contar a história do cinema e de suas inovações, assim como mostrar aos visitantes as diferentes técnicas usadas para fazer um filme.

Lá, será possível ver os famosos sapatos vermelhos de Judy Garland em “O mágico de Oz”, as portas do fictício “Rick’s American Café” frequentado por Humphrey Bogart em “Casablanca”, ou a capa de Drácula usada por Bela Lugosi no filme de 1931.

Também haverá um espaço para relembrar a trajetória de Kirk Douglas, lenda de Hollywood que morreu na última quarta-feira, aos 103 anos.

Quando as estrelas do cinema se apagam, este museu “ajudará a contar suas histórias. Essa é a missão a que nos propusemos”, afirmou o diretor do museu, Bill Kramer.

O prédio terá mais de 3.600 metros quadrados de galerias e salas de exposições.