Mulheres da televisão conquistam o Globo de Ouro

Los Angeles, Estados Unidos – Seja com a distopia machista de “The Handmaid’s Tale”, com as elitistas e maltratadas mulheres de “Big Little Lies” ou com o singular monólogo de “The Marvelous Mrs. Maisel”, as mulheres da televisão conquistaram neste domingo a 75ª edição do Globo de Ouro.

Com o protesto contra o assédio sexual às mulheres em Hollywood como pano de fundo, três produções com atrizes em primeira fila triunfaram nos Balões de Ouro: “The Handmaid’s Tale” levou o prêmio de melhor série dramática, “The Marvelous Mrs. Maisel” o de melhor show de comédia ou musical, e “Big Little Lies” o de melhor minissérie ou filme pra televisão.

A produção da HBO “Big Little Lies” foi a mais premiada da noite ao levar quatro estatuetas, incluindo os de melhor atriz de misséie ou filme para televisão para Nicole Kidman, melhor ator coadjuvante na televisão para Alexander Skarsgard e melhor atria coadjuvantes ecrã para Laura Dern.

Kidman, uma das grandes estrelas da temporada pelo seu papel de uma mulher maltratada, destacou que “Big Little Lies” foi laçado graças ao “poder das mulheres”, como os das suas companheiras de elenco Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz.

Além disso, a atriz disse que a série trata sobre o abuso às mulheres e acredita em que se mantenha o debate em Hollywood sobre este tema para transformar a situação.

“Espero que possamos mudar as coisas com as histórias que contamos”, acrescentou a atriz, que hoje ganhou o seu quatro Globo de Ouro.

Reese Witherspoon, que além de atriz é uma das produtoras de “Big Little Lies”, dedicou o prêmio a melhor minissérie a quem denuncia situações de assédio ou abuso nos últimos meses: “Entendemos vocês, escutamos e contaremos as suas histórias”.

Com duas estatuetas cada uma, “The Handmaid’s Tale” e “The Marvelous Mrs. Maisel” ficaram também com os prêmios de melhor série dramática e de melhor show de comédia ou musical, respectivamente

Por parte de “The Handmaid’s Tale”, a sinistra história de uma sociedade na qual as mulheres são completamente submissas, sua protagonista e ganhadora do Globo de Ouro de melhor atriz de série dramática, Elizabeth Moss, lembrou Margaret Atwood, a autora da novela na qual se baseia a série.

“Margaret Atwood, isto é para você e para todas as mulheres que vieram antes e depois de você, que foram suficientemente valentes para protestar contra a intolerância e a injustiça e para lutar pela igualdade e a liberdade neste mundo”, disse Moss.

Por outro lado, Rachel Brosnahan, que brilhou na comédia “The Marvelous Mrs. Maisel”, pediu à indústria que continue produzindo séries encabeçadas por atrizes.

“Há muitas histórias de mulheres por aí que ainda precisam e merecem ser contadas”, disse a artista, acrescentando que seu personagem em “The Marvelous Mrs. Maisel” é uma mulher “atrevida, brilhante e complicada”.

Sterling K. Brown, um dos protagonistas de “This Is Us”, conseguiu o reconhecimento de melhor ator de uma série dramática, enquanto Aziz Ansari o de melhor intérprete de uma série de comédia pelo seu trabalho cheio de encantamento e ironia em “Master of None”.

Por último, Ewan McGregor ganhou o Globo de Ouro por “Fargo” de melhor ator de minissérie ou filme para televisão ao derrotar outros pesos pesados de Hollywood como Jude Law (“The Young Pope”) e Robert De Niro (“The Wizard of Lies”).