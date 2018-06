Mulher adianta parto por emoção e bebê nasce no 5º gol da Rússia

Moscou – Uma mulher russa se emocionou tanto durante a goleada de 5 a 0 da Rússia sobre a Arábia Saudita na partida de abertura da Copa do Mundo que entrou em trabalho de parto e deu à luz quando no momento do quinto gol russo, segundo informou a imprensa local.

“Durante a primeira partida da seleção russa, em 14 de junho, a grávida, com 36 semanas de gestação, se emocionou tanto que provocou o parto”, disse à imprensa Evgeni Filippov, ministro de Saúde da região de Krasnodar, onde ocorreu o fato.

Filippov confirmou que o nascimento coincidiu com o quinto gol da seleção anfitriã, marcado por Aleksandr Golovin nos acréscimos do segundo tempo no Estádio Luzhniki. Em homenagem ao jogador, a mãe decidiu dar ao recém-nascido o nome de Alexandr.

“Por isso a criança será chamada Aleksandr, em homenagem ao jogador Golovin”, afirmou o médico.

Golovin, de 22 anos e jogador do CSKA Moscou, entrou na mira de vários clubes europeus e pode se transferir para algum deles caso mantenha o bom rendimento ao longo da Copa do Mundo. Segundo a imprensa local, a Juventus já iniciou negociações com o clube russo para a contratação do jogador.