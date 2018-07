Mudar a forma de comer alimento sem graça pode torná-lo saboroso

São Paulo – Comer pipoca com hashi ou beber água em uma taça de Martini pode parecer estranho, mas um experimento feito por pesquisadores das universidades de Chicago e Ohio, nos Estados Unidos, comprovou que comer de forma estranha alimentos aparentemente sem graça pode torná-los mais saborosos.

Para chegar a essa conclusão, um grupo de voluntários foi submetido a diferentes experimentos com relação ao jeito de ingerir alguns alimentos aparentemente pouco atraentes.

Em um primeiro momento, eles foram convidados a comer pipoca com a mãos e nada de novo foi relatado pelos participantes do experimento. Quando, no entanto, eles experimentaram a pipoca com o hashi, a experiência foi totalmente diferente, transformando o sabor do alimento.

Segundo os coordenadores do experimento, comer de maneira diferente alguns alimentos pode fazer com que as pessoas comam mais devagar, prestem mais atenção e sintam de forma mais intensa seus sabores.

“É como comer pipoca pela primeira vez. As pessoas ficam mais atentas e imersas à experiência”, disse Rob Smith, co-autor do estudo e professor assistente da Fisher College of Business da Ohio State University.

Para Smith, tal fenômeno pode ser comparado à experiência de alguns restaurantes que oferecem refeições no escuro. “Não significa que a escuridão altera o sabor dos alimentos, mas a experiência em sim torna tudo novo, inclusive o sabor da comida”, afirmou.

Até a água pode mudar de “sabor”

Embora a água não tenha sabor, os pesquisadores queriam também comprovar se o jeito de ingerir a bebida podia transformá-la de alguma maneira. E eles chegaram à conclusão que sim. Segundo relato dos voluntários, que beberam água em taça de Martini, a bebida ficou aparentemente mais fresca – proporcionando, assim, satisfação ao ingeri-la.