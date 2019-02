MTV vai sediar o maior festival online só de música

Los Angeles – Fãs de shows não terão de sair de suas casas para aproveitar o “Live Music Day Festival”, o maior evento musical desse tipo a ser realizado somente online, anunciaram as redes MTV, VH1 e CMT, nesta terça-feira.

O concerto virtual de 24 horas está marcado para começar às 19h, no horário de Nova York (20 horas em Brasília) em 19 de junho e contará com apresentações de mais de 50 bandas e artistas, abrangendo rock, indie, pop, R & B e folk.

As apresentações incluirão Hanson, Atlas Genius, Labrinth, Langhorne Slim e Kate Nash.

As performances, acompanhadas da premiação O Music Awards, concedida com base na opinião dos fãs, serão transmitidas ao vivo a partir das sedes da Viacom, em Nova York, Nashville e Los Angeles. O baterista Questlove Raízes se encarregará das batidas em um “drum-a-thon” durante as 24 horas do festival.

Os telespectadores vão poder assistir ao show inteiro via computadores, laptops, tablets e smartphones. Eles também terão a opção de selecionar apenas os espetáculos e premiações de seu interesse.

“Criamos o primeiro festival de música desse tipo, que vai conectar artistas e fãs, permitindo sua participação de um novo jeito no festival e na premiação”, disse Dermot McCormack, diretor de conteúdo da Viacom Music, em um comunicado.

As categorias do terceiro O Music Awards incluem Melhor Artista Surgido na Web e Artista de Destaque no Twitter.