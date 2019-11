Móveis na Black Friday pode ser boa oportunidade para renovar a decoração

Fim de ano pode ser o momento perfeito para mudar a cara da casa. Mas não tem porque esperar a virada do ano para começar uma transformação.

Pensando nisso, muitas lojas fazem várias promoções e descontos bacanas neste período. Para quem quer renovar os ambientes, comprar novos móveis sem gastar muito, é a oportunidade perfeita.

A temporada de promoções da Black Friday

Um dia depois do famoso Dia de Ação de Graças americano – que é sempre comemorado em uma quinta-feira do mês de novembro – vem a Black Friday. Este é o prenúncio do início da temporada de compras natalinas.

No Brasil, a Black Friday também ocorre em novembro. Aqui, as lojas também sabem oferecer seus descontos agressivos.

É um mês bastante intenso para o comércio. Empresas de vários segmentos aderem a este esquema de oferta – inclusive as de móveis para casa. Para os lojistas, é tempo de queimar os estoques. Para os clientes, é vez de aproveitar os melhores preços e tornar os sonhos de decoração em realidade.

Como fugir dos golpes

Antes de sair comprando móveis novos para a casa, faça uma lista de desejos. Assim será mais fácil conseguir priorizar as necessidades.

Identificando os produtos que se tem interesse, pode-se, então, fazer uma busca mais rápida nas lojas antes mesmo que as melhores promoções se acabem. Contudo, é preciso manter a atenção redobrada aos anúncios que são feitos por aí, pois em meio a grandes oportunidades também há golpes.

A Black Friday pode acabar sendo, literalmente, a “sexta-feira negra” ou o pesadelo de muitos. Para não ficar no prejuízo, o melhor é se programar bem.

Começando por estabelecer – e respeitar – um orçamento máximo. Tentar comprar a vista e não parcelado as coisas, evitando os juros e as dívidas. E não se arriscar a grandes negócios se não tiver um bom plano traçado.

Infelizmente, nesta época, é normal aparecem anúncios – sobretudo em redes sociais – mostrando produtos a preços baixos – muito além do normal. Há uma grande chance de que isto seja um golpe. Não faz mal desconfiar quando a oferta é boa demais para ser verdade. Também há a questão do contrato e das garantias. É essencial se informar de cada detalhe da negociação.

O certo é anotar as características dos produtos desejados, ver o que há de semelhante à venda nas lojas e comparar os preços.

O bom é que hoje em dia está mais fácil descobrir a reputação de uma loja através da internet. É válido ir atrás também da opinião de outros consumidores. Ver se há registros de reclamações em sites como o “Reclame Aqui”. E debater nos fóruns sobre a possibilidade de compras coletivas.

Existem sites, como o “Vigia de Preço”, que funcionam especialmente para ajudar os consumidores a fazer a comparação de preços. Pode-se, com eles, identificar qual loja oferece o valor mais baixo para um determinado produto.

Agora, se um vendedor oferecer algo muito fora dos padrões, se não entregar a nota fiscal com CNPJ, ou mesmo se não entregar o produto após a compra, o recomendado é acionar o Procon.

O que se pode comprar de móveis para casa na Black Friday

Chegando a Black Friday – e tomando todos os cuidados necessários -, é vez de aproveitar as ofertas e mudar a cara da sua casa.

Este pode ser o momento perfeito para comprar todas aquelas peças mobiliárias que faltavam para a decoração dos ambientes. Ou simplesmente para dar uma renovada em alguns setores do imóvel.

Quartos

Para futuros papais e mamães, a Black Friday é uma boa oportunidade para ver o preço de um berço. Também o preço de um guarda-roupas, cômodas, criados-mudos e outros móveis destinados a ambientes infantis. Ou, se for muito cedo e o ambiente ainda estiver sendo usado como quarto auxiliar, pode-se pensar em um sofá-cama e uma mesa de computador para o espaço.

O casal pode aproveitar as ofertas da Black Friday também para adquirir móveis para o seu próprio ambiente particular.

Talvez uma cama box nova. Um colchão extra. Um novo guarda-roupa. Ou somente alguns acessórios, como um pufe e um espelho grande para o closet; e uma cadeira mais cara – porém ergonômica – para ser usada frente à penteadeira.

Salas

A Black Friday é vantajosa para quem quer comprar artigos para salas de estar e de jantar. Pode-se usar o momento para adquirir um bom conjunto de estofados. Também conjuntos de rack com painel para TV; mesa central e laterais; mesa e cadeiras de jantar; cristaleira e balcão buffet. Além disso, móveis como estantes, chaises, poltronas e mais coringas para a decoração.

Cozinha e áreas abertas

Outros ambientes que as pessoas gostam de manter em dia com móveis de boa qualidade – sobretudo pensando em receber bem as visitas – é a cozinha e a varanda.

Para estas áreas, o que se pode tirar de bom das promoções são, primeiro, os mais variados módulos de armários – se quiser repor algo em casa, é um bom momento. Depois, certos kits para jardins, como bancos, ombrelones e mais.

Empolgado com a Black Friday para comprar móveis? Então não demore para tomar as suas decisões e finalizar as suas compras. Do contrário, você pode acabar perdendo boas oportunidades de negócios.

Essas dicas do que comprar na Black Friday foram criadas pela equipe Viva Decora.