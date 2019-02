Mostra no CCBB Brasília exibirá filmes de Scorsese na próxima semana

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília exibe, a partir de 12 de fevereiro, a mostra de cinema Scorsese, em homenagem ao cineasta nova-iorquino Martin Scorsese.

O artista, que aborda constantemente temas ligados à violência e masculinidade, dirigiu filmes como “Taxi Driver” (1976) e “Cabo do Medo” (1991). A programação – integrada por 33 produções, entre documentários, longas e curta-metragens para cinema e televisão – fica em cartaz até 10 de março.

No dia 7 de março, será exibido o filme “Touro Indomável” (1980), cujo protagonista é um boxeador com tendências autodestrutivas que se vê forçado a lidar com sua desordem emocional após se apaixonar por uma garota. Gratuita, a sessão contará com audiodescrição, tradução em libras e legendagem descritiva.

A mostra inclui ainda um debate sobre a filmografia do diretor norte-americano, conduzido pelos críticos Cecília Barroso e Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida e com tradução em libras.

Criadora do portal Cenas de Cinema, Cecília também ministrará, entre os dias 20 e 22 de fevereiro, um curso sobre a trajetória artística de Scorsese. Ambos eventos são gratuitos, e as inscrições para o curso podem ser feitas pelo e-mail scorsesebrasilia@gmail.com.

Além das exibições, será distribuído ao público da mostra, por meio do cartão fidelidade do CCBB Brasília, um catálogo contendo fotos, fichas técnicas, filmografia e textos críticos inéditos de publicações nacionais e estrangeiras. A obra poderá ser retirada na bilheteria do centro cultural.