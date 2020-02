Mostra “Girls On Pop” traz mundo feminino com Warhol, Abramovic e outros

São Paulo – Na Galeria Houssein Jarouche, dois mundos colidem: o da pop art e o da representação do feminino em todas as suas matizes. A galeria exibe até o fim de fevereiro “Girls On Pop”, exposição coletiva que reúne nomes nacionais e internacionais.

O título da exposição, mulheres no pop, cria significados em duas frentes: as artistas mulheres e seus trabalhos, mas também os grandes nomes masculinos da pop art e seus trabalhos de representação do feminino. Nada mais justo.

Há, claro, Andy Warhol e Roy Lichtenstein, que tanto trouxeram mulheres em seus trabalhos, dos ícones caricatos das comics americanas à Marilyn Monroe. Mas seria impossível não incluir artistas mulheres na mostra, como Marina Abramovic.

Evita-se, assim, um problema contemporâneo que acomete exposições e acervos de grandes museus no mundo: muitas mulheres nas telas (muitas vezes, nus), mas quase nenhuma mulher por trás dos pincéis. O coletivo “Guerilla Girls” é especialista em colocar o dedo nessa ferida.

Também há obras de Rochelle Costi, Regina Silveira, Cláudia Guimarães, Lyz Parayzo, Liliane Porter, Claudio Tozzi, Alex Katz, Moisés Patrício, avaf, Fernando Zarif, Rubens Gerchman, Anna Bella Geiger, Robert Indiana e Rafael Carneiro.

A curadoria ficou por conta de Erika Palomino. As obras poderão ser visitadas até o dia 29 de fevereiro.

Mostra “Girls on Pop”: exposição coletiva em São Paulo Mostra “Girls on Pop”: exposição coletiva em São Paulo

“Girls on Pop” na Galeria Houssein Jarouche

Até 29/02/2020

Entrada Gratuita

Local: R. Estados Unidos, 2109 – São Paulo

Ter/Sex 10h-19h; Sab 10h-17h

http://galeriahousseinjarouche.com/