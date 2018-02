Mostra de Harry Potter com corujas amarradas gera polêmica em SP

Estou em choque! Qd uma seguidora me escreveu contando que na exposição Casa dos bruxos do Shopping Eldorado tinham corujas amarradas pelas patas para tirarem fotos, não acreditei! Mas acabei de ligar no Shopping e a atendente me confirmou que elas ficam das 10 da manhã até as 10 da noite todos os dias( menos segunda) amarradas para tirarem fotos!! Isto é crime! Isto é crueldade! Vms exigir que o Shopping pare imediatamente amigos? Tel do shopping 0112197 7800 e por aqui @shoppingeldorado Quem será que tem uma ideia tão imbecil como está???!!? Amarrar um animal silvestre pela pata em um shopping para tirarem foto?!? Não me conformo com a imbecilidade humana! Juro!

