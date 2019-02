Mostra de cinema reúne surrealismo de Luis Buñuel

São Paulo - Não é exagero dizer que Luis Buñuel é o Salvador Dalí do <a href="https://exame.abril.com.br/topicos/cinema" target="_blank"><strong>cinema</strong></a>. Aos desinformados é sempre bom lembrar que a importância para o surrealismo nas telas vai muito além do clássico Um Cão Andaluz, produzido em parceria justamente com o pintor catalão, na estada de ambos pela Paris abarrotada de artistas da década de 1920 – período muito bem retratado por Woody Allen em Uma Noite em Paris.</p>

Nascido na discreta e nada burguesa aldeia espanhola de Calanda, o mais importante em seu cinema era contrapor convicções. Sejam os dogmas católicos (A Via Láctea), as orientações ocidentais de comportamento social (O Discreto Charme da Burguesia – foto acima), a sexualidade (Susana), a aristocracia (O Anjo Exterminador) ou até as classes menos favorecidas (Os Esquecidos).

Sem muito apreço pela técnica cinematográfica clássica, Buñuel se especializou em chocar as plateias com condução de roteiros fora do comum e situações bizarras. Uma boa oportunidade para entrar em contato – ou rever – o trabalho, digamos, excêntrico do artista é a mostra “O Surrealismo de Luis Buñuel”, em cartaz na Biblioteca Pública Roberto Santos, em São Paulo. Se ALFA pode dar um conselho, esse é: vá preparado para um amontoado de tabefes nas “verdades” mais convencionais.

Programação

14/10 – Domingo 19/10 – Sexta 21/10 -Domingo 26/10 – Sexta 16h O Anjo Exterminador A Via Láctea 18h O Discreto Charme da Burguesia Tristana, uma paixão mórbida 19h Os Esquecidos Esse Obscuro Objeto de Desejo

O Que: O Surrealismo de Luis Buñuel

Quando: Até 26 de outubro

Onde: Biblioteca Pública Temática em Cinema Roberto Santos. Rua Cisplatina, 505, Ipiranga – São Paulo, SP.

Quanto: Grátis