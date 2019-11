Morte de Gugu repercute nas redes

Artistas, comunicadores e políticos lamentaram na noite desta sexta-feira, 22, a morte do apresentador Gugu Liberato. Ele faleceu em Orlando, nos EUA, após cair de uma altura de quatro metros ao consertar o ar-condicionado de sua casa.

Muito triste com a morte do Gugu Liberato. O Brasil perde um grande talento, a TV brasileira um de seus principais comunicadores, e eu perco um querido amigo. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos do Gugu. 🙏 — João Doria (@jdoriajr) November 23, 2019

Va em paz querido Gugu.

Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que escreveu capítulos importantes da tv brasileira, que enxergava na… https://t.co/mSdGgnEJ6m — Luciano Huck (@LucianoHuck) November 23, 2019

Muito, muito triste… ainda tão jovem. Meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares. Todo o meu carinho pra vocês. https://t.co/5SEZ8CJpzV — Patricia Pillar (@patriciapillar) November 23, 2019

Infelizmente veio a notícia que tanto temíamos. Toda força e solidariedade à família de Gugu Liberato, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira e que deixou seu nome marcado para sempre na história do entretenimento. pic.twitter.com/Z57zl7C2X8 — Felipe Neto (@felipeneto) November 23, 2019

O médico que acompanhou o caso confirmou a irreversibilidade do quadro diante da mãe do apresentador, Maria do Céu, dos irmãos e da mãe de seus filhos. O corpo deve ser transladado para o Brasil.

Trajetória

Entre 1981 e 2003, Gugu se destacou no SBT no comando de programas de auditório. Em 2009, assinou contrato com a TV Record, onde continuou a atuar como apresentador.