Mort Walker, criador do “Recruta Zero”, morre aos 94 anos

O desenhista americano de quadrinhos, Mort Walker, criador do personagem “Recruta Zero” morreu no último sábado, informou a Sociedade Nacional de Desenhistas dos Estados Unidos em seu site.

Ele criou a tira “Recruta Zero” em 1950. Originalmente, Zero era um estudante universitário, mas com a eclosão da Guerra da Coreia, ele se alistou no exército e nunca mais saiu, sem realizar qualquer trabalho.

Walker asseguriy que desenhou décadas de material baseando-se em seu próprio serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial: “Quatro anos de pesquisa grátis”, descreveu.

A tira foi publicada originalmente em 12 jornais e se tornou muito popular por debochar da burocracia e de figuras de autoridade pomposas.

A obra de Walker chegou a aparecer em 1.800 jornais de 50 países, transformando-o em um dos caricaturistas mais lidos da história.