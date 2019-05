MorreUmaEstrela é reação à versão de “Shallow” de Paula Fernandes

São Paulo – Lady Gaga e Bradley Cooper contracenaram em Nasce Uma Estrela e emocionaram ao cantar Shallow em diversas ocasiões. A música, inclusive, levou o Oscar de melhor canção original. O sucesso foi tanto que a cantora Paula Fernandes pediu autorização para Gaga e agora a canção ganhará uma versão brasileira com participação de Luan Santana.

Na madrugada desta sexta-feira, dia 17, porém, os internautas reagiram à divulgação de um trecho do refrão de Juntos, nome da versão cantada pelos artistas brasileiros. No Twitter, os usuários levantaram a hashtag #MorreUmaEstrela, que está liderando a lista dos assuntos mais comentados no Brasil.

A música será lançada oficialmente neste domingo, 19, mas os internautas já opinaram sobre o trecho divulgado nas redes sociais – e de forma negativa. “Gente, nada contra ao Luan e a Paula, mas a vergonha alheia estou tendo”, escreveu uma usuária do Twitter. “É nesses momentos que eu gostaria que a Terra fosse plana para eu pular pela borda”, disse outro internauta.

#morreumaestrela A lady gaga autorizando/ A lady gaga ouvindo a música pic.twitter.com/EBaTH9jvZx — Denise (@geladaneves) May 17, 2019