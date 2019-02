Morre Stanley Donen, diretor de “Cantando na Chuva”

O diretor americano Stanley Donen, um dos últimos representantes da Era de Ouro de Hollywood, morreu aos 94 anos, informou um de seus filhos ao Chicago Tribune neste sábado.

Ele dirigiu dezenas de filmes e musicais, incluindo o lendário “Cantando na Chuva” (“Singing in the Rain”, 1952), com Gene Kelly.

Seu trabalho também sucessos como “Um dia em Nova York” e “Cinderela em Paris”.

Stanley Donen nunca ganhou um Oscar por seus filmes, mas ele recebeu um Oscar pelo conjunto de sua carreira em 1998.

De acordo com o Chicago Tribune, citando seu filho Mark Donen, o diretor morreu de um ataque cardíaco na quinta-feira em Nova York.