Morre produtor e tecladista de jazz George Duke aos 67 anos

Los Angeles – O premiado produtor e tecladista de jazz George Duke, mais conhecido como um dos pioneiros do jazz fusion e por suas colaborações com o músico de rock Frank Zappa, morreu aos 67 anos, disse seu agente.

Duke, que morreu na segunda-feira à noite em Los Angeles, sofria de leucemia linfocítica crônica, afirmou Mike Wilpizeski.

Conhecido por misturar sintetizadores e jazz fusion com outros gêneros, como rock e funk, ele começou sua carreira em meados dos anos 1960 depois de se juntar à banda do Half Note Jazz Club, de San Francisco, que era liderada pelo cantor Al Jarreau.

O álbum do músico que fez sucesso internacional foi “The Jean-Luc Ponty Experience with The George Duke Trio”, de 1969, considerado um dos primeiros discos de jazz fusion, que combina jazz com o violino elétrico do virtuoso francês Ponty.

Os álbuns “Faces in Reflection”, “The Aura Will Prevail” e “Liberated Fantasies”, todos lançados na década de 1970, são considerados clássicos de jazz-funk fusion.

Durante esse tempo, Duke também colaborou em vários álbuns com Zappa como membro de sua banda Mothers of Invention, incluindo “Chunga’s Revenge”, “The Grand Wazoo” e “Over-Nite Sensation”.

Duke, que nasceu em San Rafael, na Califórnia, teve contato com o jazz pela primeira vez aos 4 anos, quando sua mãe o levou a uma apresentação do pianista Duke Ellington. Ele começou a treinar oficialmente aos 7 anos, tendo a música de sua igreja Batista como sua primeira influência.

Seu trabalho de produção inclui jazz, R&B e música pop, incluindo gravações do trompetista Miles Davis, o cantor pop Barry Manilow, o cantor e compositor de R&B Smokey Robinson e o cantor country Lyle Lovett.

Duke também fez sucesso com um hit pop em 1981 chamado “Sweet Baby”, uma colaboração com o baixista Stanley Clarke. Duke ganhou prêmios Grammy por seu trabalho de produção com a cantora de jazz Dianne Reeves, em 2000 e 2001.

O último dos 40 álbuns de Duke, “DreamWeaver”, foi lançado no mês passado. Ele deixa dois filhos.