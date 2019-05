Morre Peter Mayhew, o Chewbacca de Guerra nas Estrelas

O ator Peter Mayhew, que interpretou durante anos Chewbacca, o extraterrestre gigante e peludo na saga “Star Wars” (“Guerra nas Estrelas”), morreu nesta terça-feira aos 74 anos, em sua residência no Texas, informou sua família no Twitter.

Mayhew faleceu em casa cercado pelo amor de seus familiares, acrescenta a postagem na rede social.

“Ele colocou seu coração e alma no papel deChewbacca e mostrou isso em cada quadro dos filmes no jeito de correr batendo os joelhos, ao atirar com sua besta a laser, seus brilhantes olhos azuis, até cada movimento sutil de sua cabeça e boca,” diz o comunicado.

“Mas para ele, a família ‘Star Wars’ significava muito mais que um papel num filme. As relações transformaram amigos numa família que ele amou pelas décadas seguintes.”

Mayhew, nascido em Londres em maio de 1944, media 2,21m, o que o permitiu conseguir seu primeiro papel no cinema em 1976 no filme “Simbad e o olho do tigre”, no qual interpretou um minotauro.

Mas o papel que definiu sua carreira foi o de co-piloto e melhor amigo do contrabandista Han Solo (Harrison Ford) no primeiro filme da série “Star Wars”, “Star Wars IV – Uma nova esperança”, lançado em 1977.

Ele participou das sequências “O império contra-ataca”, “O retorno de Jedi”,”A vingança dos Sith”, “O despertar da Força”, sendo substituído em “Os últimos Jedi” pelo jogador finlandês de basquete Joonas Suotamo, que mede 2,09 m e quem contou com o treinamento do ator britânico.

“Era o mais amável dos gigantes. Um grande homem com um coração ainda maior que nunca deixava de me fazer sorrir, e um amigo leal que eu amava profundamente”, escreveu no Twitter Mark Hamill, o intérprete de Luke Skywalker em “Star Wars”.

Os grunhidos que caracterizam a linguagem do fiel companheiro de Han Solo não eram produzidos por Mayhew, mas por efeitos sonoros. Mas os fãs da saga estelar consideram que sua expressividade e seus gestos sob a pesada fantasia de Chewbacca contribuíram para o sucesso do personagem.

Depois de se aposentar dos sets por conta de uma doença que afetou sua mobilidade, Mayhew continuou participando em muitos eventos dedicados a “Star Wars” em todo o mundo.

A família e amigos farão uma cerimônia em memória do ator no dia 29 de junho, informaram fontes próximas a ele.

Os fãs poderão prestar homenagem a ele em dezembro em Los Angeles, durante um encontro que contará com a presença da família dele.

Mayhew deixa esposa e três filhos.