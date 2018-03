Morre aos 91 anos estilista Hubert de Givenchy

Paris – O lendário estilista francês Hubert de Givenchy, fundador da marca homônima, morreu no sábado aos 91 anos, informaram nesta segunda-feira os veículos de imprensa franceses, que citam um comunicado da família.

“Monsieur De Givenchy morreu enquanto dormia no sábado, 10 de março de 2018. Seus sobrinhos e sobrinhas compartilham a dor. O funeral será realizado na mais estrita intimidade”, afirma o comunicado.

A família indicou que, “ao invés de flores e coroas”, Givenchy “teria preferido uma doação ao Unicef em sua memória”.

O estilista nasceu em 1927 em Beauvais, no oeste da França, e se mudou para Paris aos 17 anos para se dedicar à sua paixão.

Começou trabalhando para Jacques Fath e depois para Robert Piguet e Lucien Lelong, antes ir para a grife de Elsa Schiaparelli, onde rapidamente se transformou em diretor artístico até criar a marca Givenchy, em 1952.

A atriz Audrey Hepburn teve um papel fundamental na obra do estilista, que desenhou vários modelos usados por ela no filme “Sabrina” (1954). Em 1957, Audrey também foi garota-propaganda do primeiro perfume de Givenchy, “L’interdit”.