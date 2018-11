Criador do personagem animado Bob Esponja morre aos 57 anos

O criador da bem-sucedida série de desenhos animados “Bob Esponja”, Stephen Hillenburg, morreu nesta terça-feira, 27, aos 57 anos, meses depois de ter sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA).

“Estamos incrivelmente tristes com a notícia de que Steve Hillenburg faleceu após uma batalha contra a ELA. Era um amigo querido e um sócio criativo de longa data na Nickelodeon. Nossos corações estão com toda a sua família”, informou o canal de televisão infantil e juvenil americano por assinatura que transmitia a série.

“Steve encheu Bob Esponja com um sentido de humor único e uma inocência que trouxe alegria para gerações de crianças e famílias em todo o mundo. Seus personagens originais e o mundo da Fenda do Biquíni serão uma recordação do valor do otimismo, da amizade e do poder ilimitado da imaginação”.

A vida de Hillenburg sempre esteve ligada ao mar, primeiro como professor de Biologia Marinha no Orange County Marine Institute, em Dana Point, onde era conhecido por criar personagens animados para ajudar a ensinar os alunos sobre as criaturas do oceano.

Ao decidir deixar a docência e seguir uma carreira nas artes, estudou no California Institute of the Arts, e começou a trabalhar com a Nickelodeon em “A vida moderna de Rocko” e, depois, “Bob Esponja”, que estreou em 1999 e é uma das séries mais assistidas da Nick.