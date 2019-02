Morre no Rio o ator José d’Artagnan Júnior, aos 64 anos

São Paulo – O ator José D´Artagnan Júnior morreu neste domingo (24), aos 64 anos, no Rio de Janeiro. Internado há três semanas com problemas no fígado, ele era casado com a roteirista e dramaturga Maria Carmem Barbosa.

A notícia foi divulgada pelo ator, dramaturgo e diretor Miguel Falabella, através de um post em seu Instagram, que prestou homenagem ao colega. “Querido D´Artagnan, obrigado pelas gargalhadas, pelos bons momentos que passamos juntos. Hoje, finda-se uma era”, escreveu.

Nascido em São Paulo, José D´Artagnan Júnior estreou na TV Globo em 1978, em A Sucessora. Em 2005, interpretou Adilson na novela A Lua Me Disse, de autoria do amigo Falabella e de Maria Carmen.

Ele também participou de outras tramas da emissora, como Salsa e Merengue (1996), Negócio da China (2008), Aquele Beijo (2011) e Salve Jorge (2012), seu último trabalho na televisão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.