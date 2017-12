Morre no Rio, aos 80 anos, a atriz Aracy Cardoso

São Paulo – A atriz Aracy Cardoso, de 80 anos, morreu no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 26. Ela participou de várias novelas na TV Globo e seu trabalho trabalho mais recente foi em “Sol Nascente”.

Aracy estava internada há um mês no Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, tratando problemas no coração e nos rins. A informação foi confirmada pela a atriz Priscila Camargo em entrevista ao jornal Extra.

O velório da atriz será nesta quinta-feira, 28, no Memorial do Carmo, no Caju, a partir das 11h. O corpo da artista será cremado. Aracy deixa duas filhas, Bia e Patrícia.

Na TV, um de seus papéis mais famosos foi como a governanta Zazá, de “A Gata Comeu”, de Ivani Ribeiro. Nos cinemas, atuou nos longas “Fatalidade” (1993), “O Homem Nu” (1997) e “Nosso Lar” (2010).

Também interpretou mocinhas nas novelas “Os Quatro Filhos”, “Sublime Amor”, “O Direito dos Filhos” e “A Indomável”, todas da TV Excelsior, de São Paulo.

Em 1999, Aracy estreou, no Teatro Vannucci, o monólogo “Dona Ninguém”, com texto de Heloneida Studart e direção de Jesus Chediak.