Morre mulher da autora de “Comer, Rezar e Amar”

São Paulo – Morreu Rayya Elias, mulher de Elizabeth Gilbert, a autora do best-seller “Comer, Rezar e Amar. Elizabeth e Rayya” estavam casadas desde junho de 2017.

Rayya foi diagnosticada com câncer no pâncreas e no fígado em maio de 2016, meses antes de Elizabeth se divorciar de José Nunes, o personagem Felipe do best-seller. As duas eram melhores amigas havia pelo menos 15 anos e começaram a namorar ainda em 2016. No primeiro semestre de 2017, elas oficializaram a união.

A morte de Rayya foi confirmada por Elizabeth nesta quinta-feira, 5, em seu Instagram. Em uma homenagem à mulher, ela escreveu: “ela era meu amor, minha melhor amiga, professora, rebelde e anjo. Minha protetora, parceira, surpresa, desafio, bruxa, presente. Eu te amei muito, Rayya. Obrigada por me deixar caminhar com você até a beira do rio. Foi a maior honra da minha vida. Eu diria para você descansar em paz, mas sei que você sempre achou a paz entediante. Tomara que você descanse no agito. Eu sempre vou te amar”.