Morre goleiro Gordon Banks, de defesa histórica em lance com Pelé

Londres – Gordon Banks, goleiro da Inglaterra que participou da conquista da Copa do Mundo de 1966, morreu nesta terça-feira aos 81 anos.

“Com muito pesar anunciamos que Gordon faleceu pacificamente esta noite”, comunicou a família do goleiro inglês.

“Estamos devastados com a sua perda, mas temos muitas boas recordações e não poderíamos estar mais orgulhosos dele”, acrescentou a família.

Banks foi um dos integrantes da seleção inglesa que venceu a Copa do Mundo de 1966 disputada na Inglaterra, o único grande troféu internacional conquistado pelos inventores do futebol.

Um de seus momentos mais conhecidos é a defesa da cabeçada de Pelé durante a Copa de 1970, considerada a “Maior Defesa da História do Futebol”.

Banks participou de 73 jogos com a Inglaterra e ao longo de sua carreira defendeu as cores do Chesterfield, do Leicester e do Stoke City.

Em 1972, Banks sofreu um acidente de trânsito que o fez perder a visão no olho direito e, com isso, encerrou sua carreira profissional. EFE