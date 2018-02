Morre ex-vocalista da The Temptations Dennis Edwards

O vencedor do Grammy Dennis Edwards, que interpretou alguns dos singles da Motown gravados pelo grupo The Temptations nas décadas de 1960 e 1970, morreu aos 74 anos, disse seu agente nesta sexta-feira.

Edwards morreu em um hospital em Chicago na noite de quinta-feira ou na manhã desta sexta de complicações de uma doença não especificada, afirmou o agente Toby Ludwig por telefone.

O cantor, que morava nos arredores de St. Louis, celebraria seu aniversário de 75 anos no sábado.

Edwards substituiu David Ruffin como vocalista de The Temptations em 1968 e deixou a banda em 1977. Ele entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll Hall em 1989 como membro da The Temptations.