Morre aos 75 anos o ator Rutger Hauer, de Blade Runner e Feitiço de Áquila

O ator holandês Rutger Hauer, revelado pelo filme de ficção científica “Blade Runner-Caçador de Androides” (1982), morreu aos 75 anos. O anúncio foi feito pela mídia holandesa nesta quarta-feira (24), citando familiares.

“Rutger Hauer morreu aos 75 anos de idade. Ele era considerado um dos maiores atores da Holanda”, escreveu a agência de notícias holandesa ANP, acrescentando que a morte foi na sexta-feira (19) e que ele foi enterrado em uma cerimônia privada.

Hauer fez sua primeira aparição como ator em 1969 em uma série de televisão de capa e espada chamada “Floris”, dirigido por Paul Verhoeven, então pouco conhecido.

Foi Verhoeven quem deu a ele seu primeiro grande papel em “Louca Paixão”, em 1973.

Mas foi em 1981 que ele atraiu a atenção do mundo do cinema nos Estados Unidos ao compartilhar a cena com astro americano Sylvester Stallone no thriller “Falcões da Noite”.

No ano seguinte foi lançado “Blade Runner”, que o consagrou como uma das estrelas de Hollywood na época.

Comentando a morte do ator que revelou, o cineasta Paul Verhoeven disse à ANP que “havia perdido seu alter ego”. “Estou extremamente triste por ele não estar mais conosco, ele fará muita falta”.