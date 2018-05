Morre aos 69 anos Margot Kidder, a Lois Lane de “Superman”

Los Angeles – Margot Kidder, a atriz canadense que interpretou a primeira Lois Lane de “Superman” nos cinemas, morreu ontem na cidade de Livingston, no interior dos Estados Unidos, aos 69 anos, informou o portal TMZ nesta segunda-feira.

Conforme um funcionário da empresa funerária Franzen-Davis, ela estava em casa, mas as causas do falecimento não foram reveladas.

Margot encarnou Lois Lane em quatro filmes da franquia: “Superman: O Filme” (1978), “Superman II – A Aventura Continua” (1980), “Superman III” (1983) e “Superman IV: Em Busca da Paz” (1987), sempre ao lado de Christopher Reeve, que deu vida ao homem de aço.

A artista sofreu durante anos com transtorno bipolar e em um incidente em 1996 ela ficou desaparecida por quatro dias. Depois de se recuperar, Margot Kidder se tornou ativista pela causa. Apesar do passar dos anos, a carreira nunca parou e ela sempre se mostrou receptiva a todo tipo de papel, inclusive os de menos destaque.

A estrela se casou três vezes, mas estava sozinha desde os anos 80. A atriz deixa uma filha, Maggie McGuane, fruto do relacionamento com Thomas McGuane, o primeiro marido.

O último trabalho de Margot Kidder foi no ano passado no drama “The Neighborhood” (sem lançamento no Brasil).