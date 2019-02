ETERNAMENTE ENGRAÇADOS MONTY PYTHON VOLTA EM DOIS DE SEUS MAIORES CLÁSSICOS

A VIDA DE BRIAN – EDIÇÃO IMACULADA e MONTY PYTHON – AO VIVO NO

HOLLYWOOD BOWL • Se você se pergunta por que damos destaque ao relançamento de

comédias de 25 anos atrás, ponha isso na sua cabeça: Monty Python nunca é demais. Graham

Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin estabeleceram

eternamente o padrão a ser alcançado no cínico humor inglês. A Vida de Brian (1979), que conta a

história de um azarado que nasceu na manjedoura vizinha à de Jesus, está sendo relançado em

edição dupla, com making of e cenas excluídas. O filme foi proibido na Irlanda, Noruega, Itália e

até em parte dos Estados Unidos por motivos religiosos óbvios. Já o show Ao Vivo no Hollywood

Bowl (1982) só foi remasterizado, mas merece ser revisto por cenas como o futebol de filósofos

(veja no site vip.com.br) e a olimpíada de idiotas. Obrigatórios. Nota 10