Montblanc lança headphones inteligentes e smartwatch que faz ligações

“Obrigado por saírem de casa”, disse o ator Hugh Jackman aos convidados reunidos pela Montblanc na noite de terça (10) no World of McIntosh Townhouse. Instalado em um prédio de cinco andares na região do Soho, em Nova York, o complexo foi criado para promover equipamentos de som sofisticados — e o local escolhido pela marca de luxo para o lançamento de dois produtos surpreendentes, o smartwatch Summit 2+ e o primeiro headphone da companhia alemã.

Embaixador da grife, Jackman se empenhou para agradecer a presença dos mais de cem convidados todo mundo sabe por que: coronavírus. Em razão da epidemia, a participação dele no evento, somada à do ator Quincy Brown e de Sylvain Costof, presidente da Montblanc na América do Norte, não durou mais que cinco minutos. Depois de apresentar rapidamente os lançamentos e sorrir para as fotos, o trio desapareceu da vista de todos. E logo boa parte dos convidados tomou o próprio rumo. Quem se dispôs a testar os lançamentos em seguida quase não precisou esperar.

O Summit 2+ é uma versão aprimorada do Summit 2, que continuará sendo produzido. O novo smartwatch é o primeiro de uma grife de luxo a fazer ligações e sem a necessidade de um smartphone por perto, desde que haja conexão com uma rede de dados. A caixa, de 43,5 mm, pode ser de aço preto, aço inoxidável, aço banhado em ouro rosé e aço banhado em bronze. O aparelho dispõe de velocímetro, altímetro, barômetro, bússola e GPS, permite acessar o Google Assistant e tem espaço de sobra para a instalação de aplicativos como o Spotify. Custa a partir de US$ 1,170 e as vendas no Brasil começam em maio.

Os headphones espelham uma das razões de ser da Montblanc, que é facilitar a vida de quem vive viajando. São três modelos. Um deles é feito de couro preto com acabamentos em cromo, outro de couro marrom com acabamentos dourados e o último de couro verde claro com acabamento em metal polido. Compactos e dobráveis, eles dispõem de tecnologia que bloqueia ruídos externos e impede que todo mundo ouça o que você está ouvindo — o especialista em som Alex Rosson ajudou a Montblanc a atingir a ótima qualidade sonora. O design ergonômico cobre toda a orelha sem incomodar e o microfone permite acionar o Google Assistant. Os headphones custam US$ 600 e chegam no Brasil a partir de junho. montblanc.com.br

Smartwatch Summit 2+: lançamento da Montblanc Smartwatch Summit 2+: lançamento da Montblanc