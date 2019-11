Montblanc lança colaboração com Pirelli às vésperas do GP Brasil de F1

São Paulo – Aproveitando o fim de semana do Grand Prix de Fórmula 1 em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, a Montblanc vai lançar nova coleção em parceria com a Pirelli.

A coleção limitada de malas trolley Montblanc x Pirelli traz nas duas malas compactas em policarbonato azul o design #MY4810 da Montblanc, com acabamento em couro emborrachado preto.

Um dos modelos oferece um bolso frontal, ideal para quem viaja a negócios. O tamanho da mala permite o passageiro carregá-la dentro do avião em vez de precisar despachá-la.

As malas possuem quatro rodas esféricas que giram em 360º, com a inscrição Pirelli em amarelo e marcas de linhas curvas nas rodas. Etiquetas trazem a marca P Zero gravadas, enquanto o puxador traz a assinatura #MY4810.

Para divulgar a novidade, o Flagship Montblanc Iguatemi São Paulo estará com as malas de 15 a 17 de novembro, exatamente os três dias do GP do Brasil.

No flagship haverá um simulador de carro de Fórmula 1 para quem desejar sentir na pele o que é pilotar o carro no Autódromo de Interlagos.

Montblanc: parceria com a Pirelli com duas novas malas trolley Montblanc: parceria com a Pirelli com duas novas malas trolley