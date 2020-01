Montblanc homenageia início do século passado com linha Heritage

Por mais modernos e complicados que sejam, os novos relógios de pulso continuam a acenar ao passado, no qual nem os oráculos mais inventivos previam a chegada dos smartphones ou dos smartwatches.

Este modelo da linha Heritage, da Montblanc, presta tributo aos exemplares que eram tidos como clássicos nos anos 1940 e 1950. Visto com atenção, no entanto, ele combina a elegância que a relojoaria pregava no passado com a tecnologia que hoje rege o setor, para não falar dos atuais códigos de design.

Com uma caixa de 40 milímetros – o material é o aço inoxidável polido -, o produto tem mostrador salmão com áreas texturizadas, números e pontos revestidos de ródio preto e cristal de safira abobadado.

Dispõe de calibre automático com reserva de 42 horas, pesa meros 72 gramas e resiste embaixo d’água a uma profundidade de até 50 metros. R$ 10.800. http://www.montblanc.com.br