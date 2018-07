Modric recebe prêmio de melhor jogador e Mbappé é eleito revelação

Moscou – O croata Luka Modric recebeu a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo de 2018, apesar da derrota da seleção de seu país para a França, por 4 a 2, na decisão disputada neste domingo no Estádio Luzhniki, em Moscou.

Assim como ocorreu com Lionel Messi no Mundial de 2014, eleito o melhor da Copa do Mundo disputada no Brasil mesmo com a derrota para a Alemanha, por 1 a 0, na prorrogação, Modric recebeu o prêmio um pouco triste depois de ficar com o vice-campeonato.

A Bola de Prata ficou com o belga Eden Hazard. Já a Bola de Bronze foi para o francês Antoine Griezmann, também eleito pela Fifa como melhor jogador da final do torneio.

Kylian Mbappé, de 19 anos, foi escolhido como a revelação do torneio, e o belga Thibaut Courtois recebeu o prêmio Luva de Ouro, de melhor goleiro da Copa do Mundo.

Com seis gols, o inglês Harry Kane terminou a competição como o artilheiro do Mundial.