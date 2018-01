Modelo desfila com filha de 2 anos na Semana da Moda em Paris

Parece que Ioni James Conran está seguindo os passos das mãe, mesmo com apenas 2 anos de idade. A pequena já possui mais de 60 mil seguidores em sua conta no Instagram e fez a sua estreia nas passarelas logo durante a semana mais exclusiva da temporada de moda. Ioni e Coco Rocha, que está grávida de seu segundo filho, desfilaram juntas para a grife Jean Paul Gaultier, na Semana de Alta-Costura, em Paris.

Sua página no Instagram foi criada quando ela tinha 5 dias de vida, por seus pais. Lá, eles dividiram cliques da prova de look do ensaio para o desfile, logo após a apresentação de Gaultier. Nas fotos, Ioni posa ao lado designer da marca e ainda ajuda sua mãe a colocar o vestido.

A menina sempre fez parte do mundo da moda. Ela já participou de uma campanha da GAP e esteve na primeira fila de um desfile quando tinha apenas 5 meses.