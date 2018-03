Moda busca se engajar em causas da vida real

São Paulo – No último domingo, 04, a Balenciaga apresentou sua coleção de outono/inverno 2018 em Paris com uma missão que ia além de mostrar as próximas tendências da temporada. Em parceria com a World Food Programme (WFP), maior organização humanitária em combate à fome ao redor do mundo, a icônica marca francesa criou uma série de peças cuja renda das vendas será revertida para o programa.

Moletons, tricôs, camisetas, bolsas e bonés traziam estampado o slogan “Saving Lives, Changing Lives” (salvando vidas, mudando vidas).

Com a parceria, a Balenciaga quer engajar seus consumidores em causas sociais de importância mundial, além de usar seu poder de influência para dar visibilidade a instituições como a WFP, que tem como objetivo acabar com a fome mundial até 2030.

“Essa colaboração é uma maneira de atribuir uma nova função para a moda, além de ser uma forma de apoiar boas causas com nossos produtos”, disse a declaração oficial da grife. De 25 de agosto de 2018 até 1º de fevereiro de 2019, 10% das vendas de cada produto com o logo da WFP serão doados para a organização.

De acordo com a marca, a compra de um simples boné pode garantir mais de 200 pacotes de biscoitos de alta energia para pessoas em situações de emergência, enquanto uma jaqueta corta-vento pode fornecer kits de alimentação suficientes para abastecer 100 famílias.

A ideia veio de seu diretor criativo, o estilista georgiano Demna Gvasalia, que vem renovando a Balenciaga com seu estilo transgressor e muito alinhado ao discurso das ruas. Além dos itens feitos em parceria com a WFP, a casa francesa doou 250 mil dólares para a instituição.

A marca não foi única a voltar sua atenção para causas políticas nesta temporada. A Gucci, que, assim como a Balenciaga, pertence à holding francesa Kering, doou meio milhão de dólares para a “March for Our Lives Gun Control Rally”, uma marcha criada por estudantes de Washington, nos Estados Unidos, em prol do controle de armas no país.

O anúncio veio depois do tiroteio que deixou 17 vítimas em Parkland, na Flórida, em fevereiro deste ano. O diretor criativo da grife italiana, Alessandro Michele, afirmou estar comovido pela coragem da iniciativa. “Eu permaneço ao lado da March for Our Lives e das jovens mulheres e homens que estão lutando por sua geração e pelas que ainda virão”, disse ele.