Miúcha será enterrada no Rio de Janeiro nesta sexta-feira

O corpo da cantora e compositora Miúcha, de 81 anos, será velado e sepultado hoje (28) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul da cidade. Ela morreu ontem, no Hospital Samaritano, vítima de parada cardiorrespiratória.

A artista passou mal em casa onde se tratava de um câncer. O nome de batismo era Heloísa Maria Buarque de Hollanda, mas ficou conhecida por Miúcha.

Em nota, o Hospital Samaritano, em Botafogo, informou que a cantora e compositora morreu “em decorrência de um quadro de insuficiência respiratória. O hospital se solidariza com os familiares e amigos da cantora”.

Miúcha foi casada com o cantor João Gilberto, com quem tem uma filha, também cantora, Bebel Gilberto. Irmã do cantor e compositor Chico Buarque e das cantoras Ana de Hollanda e Cristina Buarque.

Na rede social Instagram Bebel Gilberto homenageou a mãe. “Pra sempre no meu coração. Te amo muito. Descansa meu amor. Saudades.”