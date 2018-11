Ministério da Cultura nega que Roger Waters tenha usado a Lei Rouanet

O Ministério da Cultura, por meio de seus representantes legais, negou que o músico Roger Waters tenha usado recursos da Lei Rouanet para realizar shows no Brasil.

Com a informação, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi, responsável pelo processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu negar o prosseguimento do caso com base nessa tese e concedeu prazo de dois dias para as partes se manifestarem. Na prática, isso torna pouco provável que o processo tenha algum outro prosseguimento.

O processo foi movido pela campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, sobretudo por causa das manifestações de Waters contra o fascismo em shows. Em um show, em São Paulo, nome de Bolsonaro foi colocado em uma lista junto a outros líderes mundiais considerados fascistas, como Vladimir Putin, presidente da Rússia.