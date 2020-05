“Minha Mãe É Uma Peça 3” é filme mais alugado na Sky; veja top 10

No mês de abril, o filme “Minha Mãe É Uma Peça 3”, do ator e comediante Paulo Gustavo, foi o filme mais alugado na plataforma on demand da Sky TV.

Na lista, aparecem sucessos do Oscar desse ano, como “Coringa”, do premiado Joaquin Phoenix, e “1917”, épico da Primeira Guerra Mundial de Sam Mendes.

Filmes do estilo “Para toda a família” também se destacaram na lista dos mais procurados para a quarentena, como “Frozen 2” e “Sonic – o Filme”.

Confira o top 10 do mês:

1) Minha Mãe É Uma Peça 3

2) Jumanji: Próxima Fase

3) Aves de Rapina – Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa

4) Frozen 2

5) Bloodshot

6) Sonic – O Filme

7) Coringa

8) Bad Boys Para Sempre

9) 1917

10) Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

De 7 a 13 de maio, a operadora irá reverter 100% dos lucros de aluguéis de filmes para a Fundação Cruz Vermelha, que comprará cestas básicas a serem doadas para famílias que se encontram vulneráveis durante a pandemia.