Mina dá vitória pelo alto, Colômbia se classifica e elimina Senegal

Samara – Em confronto direto por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Colômbia venceu Senegal por 1 a 0 nesta quinta-feira na Cosmos Arena, na cidade de Samara, classificou-se para o mata-mata pela segunda vez seguida e eliminou a equipe africana, que deu adeus devido ao critério disciplinar de desempate.

O herói da classificação colombiana foi o zagueiro Mina, ex-jogador do Palmeiras, que marcou de cabeça o único gol da partida. O defensor do Barcelona já havia deixado o seu no triunfo sobre a Polônia por 3 a 0 no último domingo.

O resultado levou a equipe dirigida por José Pékerman à ponta da tabela no grupo H, com seis pontos. Senegal ficou com quatro e empatou em pontos, saldo, número de gols marcados e confronto direto com o Japão, que perdeu para os poloneses por 1 a 0, mas passou de fase por ter tomado menos cartões amarelos que o representante africano (6 a 4). EFE