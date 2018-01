Milhares de pessoas homenageiam Dolores O’Riordan

Milhares de pessoas se reuniram no domingo (21) na cidade irlandesa de Limerick para homenagear a vocalista dos Cranberries Dolores O’Riordan, que morreu na última segunda-feira aos 46 anos – informou a imprensa local.

A mãe da artista e seus cinco irmãos e irmãs acompanharam o cortejo fúnebre até a igreja de São José de Limerick, cidade no sudoeste da Irlanda, de acordo com a rede irlandesa RTE.

As imagens da televisão mostraram inúmeras pessoas na chuva, esperando para entrar na igreja.

O’Riordan faleceu na segunda-feira (15) em um hotel de Londres, onde estava para uma breve sessão de gravação.

Apenas 200 pessoas, entre familiares e amigos íntimos da cantora, participarão de seu funeral na terça-feira (23) na igreja de Saint-Ailbe, em Ballybricken, cidade a 18 quilômetros de Limerick, onde nasceu o grupo de rock The Cranberries.

Embora a causa da morte de O’Riordan seja desconhecida por enquanto, a polícia de Londres disse não considerá-la “suspeita”.

Os médicos legistas já fizeram exames, e os resultados devem ser divulgados no início de abril.

O grupo se destacou internacionalmente na década de 1990 e vendeu mais de 40 milhões de discos em todo mundo. O álbum “No Need to argument” chegou a liderar as vendas na Austrália, na França e na Alemanha.