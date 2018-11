Mickey e Minnie Mouse chegam aos 90 anos como ícones da cultura popular

Orlando (EUA) – Ícone da cultura popular e de vasta influência no imaginário das pessoas, Mickey Mouse chega aos 90 anos renovado e junto com sua eterna companheira Minnie, que no domingo também atinge essa idade.

Foi em 18 de novembro de 1928 que estreou o curta-metragem “O Vapor de Willie” (Steamboat Willie), o primeiro o qual Walt Disney sincroniza imagens e sons, quando Mickey e Minnie estrearam na tela e começaram essa caminhada que transformaria a companhia do criador em pilar global do entretenimento.

O sucesso do curta-metragem e dos personagens foi imediato, como lembra Becky Cline, diretora dos Arquivos Walt Disney, que afirma que em questão de dias os protagonistas causaram “furor”, segundo recolhe a jornal local “Orlando Sentinel”.

A ele seguiu o primeiro curta-metragem colorido, “Mickey, o Maestro” (The band concert), que estreou em 1935, que cimentou a popularidade do emblemático personagem, criado sem nenhum tipo de simbolismo e nem para que fosse elevado a “porta-voz de frustrações ou sátira desdenhosa”, como o lembrou Walt Disney.

“Mickey era simplesmente um personalidade pequeno com o propósito de criar risos”, disse o fundador do império Disney sobre o seu personagem mais famoso e que lhe proporcionaria seu primeiro Oscar honorário em 1931.

A ideia de criar o Rato Mickey surgiu enquanto viajava em um trem desde Nova York à Califórnia, e embora a princípio o tenha chamado de Mortimer e sua esposa de Lillian, se convenceu a chamá-lo Mickey.

Hoje em dia, Mickey e Minnie são símbolos sociais que por nove décadas inspiraram artistas e desenhistas, entre eles o muralista mexicano Diego Rivera.

Rivera em certa ocasião disse que “a estética do nosso tempo vai reconhecer Mickey como um dos verdadeiros gênios da arte americana da primeira metade do século XX, enquanto espera pela maravilhosa revolução global”.

Uma revolução que hoje em dia se traduz em um universo que trespassou a tela e se estendeu a parques temáticos, cruzeiros, hotéis, roupas, brinquedos e outros produtos de “merchandising” nos quais Mickey é figura central, e que a cada ano geram bilhões de dólares.

De fato, durante o primeiro trimestre deste ano, a Disney registrou um lucro líquido de US$ 4,42 bilhões, segundo reportou a empresa, que também indicou que seus ingressos durante esse mesmo período aumentaram 3,8%.

A Walt Disney World iniciou as celebrações em 4 de novembro com um especial transmitido pela televisão de duas horas trasmitido nos EUA através da “ABC”, de propriedade do conglomerado, e terá atos especiais no domingo nos parques Hong Kong Disneylândia, Xangai Disneylândia, assim como em Orlando, no centro da Flórida.

Em diversas cidades do planeta acontece uma iniciativa de arte global pelo 90° aniversário de Mickey Mouse, na qual foram criadas mostras que abrangem também a moda, os brinquedos e a comida, e que nutre o legado do icônico personagem.

Entre as principais atividades programadas está a mostra “Mickey: The True Original Exhibition, que foi inaugurada em 8 de novembro em Nova York e na qual os presentes podem admirar a coleção dos Arquivos da Disney com produtos icônicos que se inspiraram nele ao longo das décadas, assim como o Oscar concedido a Walt Disney em 1932 pela criação de Mickey Mouse.EFE